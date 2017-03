Weer duizenden migranten gered op zee; honderden nog minderjarig

Bij de reddingsacties waren verschillende organisaties betrokken. Zo meldde SOS Méditerranée ongeveer duizend migranten te hebben gered, onder wie zo'n tweehonderd minderjarigen zonder begeleiders. De hulporganisatie deelde via Twitter een foto van kinderen in oranje reddingsvesten aan boord van een rubberboot.



De drukte op zee zou te maken hebben met de gunstige weersomstandigheden. Volgens statistieken van de Italiaanse regering zijn tussen 1 januari en 17 maart van dit jaar in totaal al 16.206 migranten uit zee gered. In dezelfde periode vorig jaar ging het om 11.911 mensen. Zeker 520 mensen overleefden de overtocht naar Europa niet.