Welke Oval Office hoort bij welke president?

Spanning in Gambia loopt verder op: vicepresident opgestapt

11:59 De Gambiaanse vicepresident Isatou Njie Saidy is opgestapt. Regeringsbronnen zeiden eerder vandaag dat Saidy tot dusver de hoogstgeplaatste Gambiaanse functionaris is die het kamp verlaat van de in het nauw gedreven president Yahya Jammeh.