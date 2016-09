Welp doolt rond op straat, blijkt verjaardagscadeau

Vaccinatie

Het leeuwtje bleek Sherkhan te heten en bij een familie vlakbij Ufa te wonen. De eigenaren waren hem kwijtgeraakt toen ze hem mee naar huis wilden nemen nadat hij een vaccinatie kreeg bij de dierenarts. ,,Sherkhan moest ingeënt worden in Ufa, een vriend met een busje bood aan te helpen'', vertelt de eigenaar van het dier, Flur Mallagayanov, aan de Russische website Ufa1.ru. Maar toen ze na de vaccinatie weer thuis aankwamen, bleek de leeuw niet meer in de auto te zitten.



Sherkhan kwam bij de familie als een verjaardagscadeau voor de zoon van Mallagayanov. Inmiddels is het dier weer veilig thuis om bij te komen van zijn avontuur. Volgens de eigenaar verveelt de leeuw zich niet bij de familie, aangezien die woont in een gebied van 40 hectare. Bovendien heeft het dier paarden, konijnen en zelfs een pauw als speelmaatjes.