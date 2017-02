Werknemers Brits ziekenhuis komen in opstand nadat collega broodje 'steelt'

Zijn collega's waren woedend en dienden een petitie in, waarin ze eisten dat hij zijn baan terug zou krijgen. Op Facebook zegt Michael Dooley, woordvoerder van de Britse vakbond GMB: ,,Aldren heeft nooit geprobeerd te verbergen wat hij had gedaan. Het is echter duidelijk dat dit een eenvoudig misverstand is, waar het bedrijf naar onze mening niet goed mee omgegaan is.'' Gisteren zouden ze ook gaan protesteren, maar toen bekend werd dat Tomlinson weer was aangenomen, werd de demonstratie afgeblazen. De begeleider is dankbaar voor hun hulp: ,,Zonder hen had ik niet geweten wat ik moest doen. Zij waren het enige wat me hoop gaf.''



Maandag mag Tomlinson weer aan de slag bij het ziekenhuis. Zijn werkgever zegt in een verklaring: ,,We hebben de petitie gekregen, de situatie bekeken en hem zijn baan opnieuw aangeboden. Dat heeft hij geaccepteerd. We kijken er naar uit om hem maandag weer aan het werk te zien.'' Tomlinson zelf is erg blij: ,,Ik kan het niet geloven, het is geweldig. Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe gelukkig ik ben.''