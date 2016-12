Werknemers krijgen onbeperkt vakantie: plannen voor meer

Marbles - dat een tiental personeelsleden telt - haalde het idee uit de Verenigde Staten, waar onder meer videostreamingbedrijf Netflix zijn werknemers al langer meer vrijheid geeft. En zes maanden na het ingaan van de maatregel lijkt iedereen er bij Marbles beter van te worden. ,,Ons hoofddoel was om een betere balans tussen werk en privé te creëren. En mensen meer verantwoordelijkheid te geven om hun werk zelf te regelen, want daardoor voelen ze zich beter in hun vel én presteren ze beter", vertelt Herrijgers. ,,En dat lukt, want hoewel de mensen meer thuis zijn, is het werk toch mooi af."

Gemiddeld blijkt zijn personeel vijf tot tien dagen extra vakantie op te nemen. En dat gebeurt onder meer tijdens deze eindejaarsperiode. Een positief effect is dat het aantal ziektedagen afnam. ,,Waar zieke mensen vroeger naar de dokter gingen en daar meteen een briefje kregen voor twee of drie dagen, blijven zieke werknemers nu gewoon thuis", aldus Herrijgers. ,,Vaak voelen ze zich de volgende dag al wat beter en gaan ze toch weer aan het werk. We laten thuis werken toe, dus dan kunnen ze op hun eigen tempo weer starten. En lopen we niet het risico dat ze anderen besmetten."

Budget

De CEO is zo tevreden over de maatregel dat hij nog verder wil gaan. Momenteel worden ideeën bestudeerd waardoor nóg flexibeler gewerkt kan worden. ,,Jammer genoeg is er in België niet veel mogelijk. Zeker niet als je dat vergelijkt met Amerika", aldus Herrijgers. ,,Zo zou ik heel graag een systeem invoeren waarbij het bedrijf mensen niet alleen onbeperkt met vakantie laat gaan, maar die vakantie ook nog eens betaalt. Ook dat gebeurt al in de VS. Zo zijn we langsgegaan bij een bedrijf waar de werknemers na hun vakantie de rekening van het reisbureau gewoon mogen declareren. In België kan zoiets niet, bij ons wordt dat als een verkapte loonkosten gezien en niet als een arbeidskosten."

En een specifiek bonussysteem, waarmee de werknemers dan zelf hun vakantie kunnen financieren? ,,We zouden iedereen inderdaad gewoon een bepaald bedrag kunnen geven - dat hebben we trouwens al geprobeerd - maar dat is zo een administratieve rompslomp. Dat vermoeit ondernemers. Het zou toch makkelijker moeten kunnen", klinkt het.

Het bedrijf bleek in elk geval al een inspiratie voor anderen. ,,We kregen al flink wat vragen van bedrijven naar hoe we die ongelimiteerde vakantie precies organiseren, omdat ze zelf ook interesse hebben in het systeem. We proberen hen daarbij van dienst te zijn," aldus nog Herrijgers.

Kritiek