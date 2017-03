Wetenschappers ontwerpen koptelefoon speciaal voor paarden

'Strijders tegen IS sluiten IS-hoofd­kwar­tier in Raqqa in'

11:09 De door de VS gesteunde rebellen in Syrië hebben naar eigen zeggen in het noorden van het land een stuk van de weg van het IS-hoofdkwartier Raqqa naar Deir al-Zor veroverd. Deze weg langs de rivier de Eufraat is voor de extremisten van Islamitische Staat (IS) een cruciale verbinding tussen Raqqa en de gebieden die de beweging in het oosten van Syrië en in Irak overheerst.