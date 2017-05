Wetenschappers VS mogen klimaatonderzoek voorzetten in Frankrijk

Enkele dagen voor Trump tot president van Amerika werd gekozen werd het klimaatakkoord van Parijs getekend. Trump dreigt zich daar echter uit terug te trekken. Hij gelooft niet in de opwarming van de aarde en de risico's daarvan, en wil juist weer meer in kolenenergiecentrales investeren.



In het filmpje dat hij op Facebook plaatste, roept Macron in het Engels Amerikaanse wetenschappers, ondernemers en technici op om naar Frankrijk te komen als ze in hun thuisland gefrustreerd worden in hun klimaatonderzoek: ,,We houden van innovatieve mensen. We willen mensen die werken rond klimaatverandering, energie en recycling."



Ook verzekert hij Franse en Europese onderzoekers van een progressief beleid met voldoende geld dat voor onderzoek beschikbaar wordt gesteld.



Postief ontvangen

Op Facebook wordt het filmpje overwegend positief ontvangen. ,,Dank u, meneer de president. Als Amerikaan wil ik u bedanken voor uw standpunt. We hebben stemmen nodig om de onwetendheid die uit het Witte Huis komt, te bevechten", zo klinkt het.



Een andere Amerikaan ziet het anders: ,,Amerika is nog steeds het land dat Barack Obama verkoos en een man op de maan zette. We kunnen niet weggaan op een moment dat het even moeilijk wordt, we moeten juist blijven en vechten", zegt Ben Ritz. ,,Maar als een trotse zoon van een wetenschapper, geeft uw campagne me de hoop dat we eindelijk beginnen op te krabbelen uit de donkere greep van het nationalistisch populisme dat het westen in haar greep heeft. Ik steun u hier in de States!"