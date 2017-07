Wie zijn de Slopers van het Zwarte Blok?

Ze noemen zich het Zwarte Blok, dragen allemaal dezelfde jacks, petjes of bivakmutsen. Deze relschoppers hebben tijdens de G20-top in Hamburg een spoor van vernieling achtergelaten. Wie zijn ze? Wat willen ze?

Bierflessen en stenen knalden de afgelopen dagen tegen de helmen van de Mobiele Eenheid. Gehuld in donkere kleding staken de anarchisten, mensen die zich niets aantrekken van de gevestigde orde, auto's in brand. Ze bekladden bankgebouwen en sloegen winkelruiten stuk. Waar tienduizenden linkse demonstranten spandoeken en megafoons gebruiken om hun onvrede kenbaar te maken, gaat het Zwarte Blok door roeien en ruiten.

Zonnebrillen

Vanwege hun verhullende kleding, soms dragen de relschoppers een brommerhelm, is het voor de autoriteiten lastig om hen op te sporen en te vervolgen. Anders dan de naam doet vermoeden, bestaat de groep uit een bonte verzameling radicale clubjes. De donkere zonnebrillen, kleding en het anarchisme hebben de aanhangers gemeen. De individuele opvattingen lopen sterk uiteen.

Sociaal-psycholoog Arjan de Wolf, gespecialiseerd in radicalisering en groepsprocessen, stelt dat het geweld in Hamburg weinig met politieke idealen te maken heeft. ,,Ja, het Zwarte Blok heeft een ideologisch doel, maar om dat te bereiken is geweld toegestaan en dat geweld is goed georganiseerd. Daarmee is het Zwarte Blok niet veel anders dan een terroristische organisatie.''

De beweging ontstond in de jaren 70 in Duitsland, onder de naam Schwarzer Block. Activisten verenigden zich tijdens protesten in het toenmalige West-Duitsland, tegen de bouw van kerncentrales en gedwongen uitzettingen van krakers. Nog altijd zijn de aanhangers van het Zwarte Blok vooral extreemlinkse activisten, die een einde willen aan het kapitalisme en pleiten voor een wereld waarin geld en de staat geen macht hebben. Maar sinds de jaren 90 gaan sommige rechts-radicale groepen net zo te werk als het Zwarte Blok. ,,Ideologisch gezien liggen extreemlinks en -rechts mijlenver uit elkaar. Maar via sociale media worden tactische tips uitgewisseld,'' weet De Wolf.

Arabische lente

Het Zwarte blok is wereldwijd actief. De relschoppers doken op tijdens de Arabische Lente. In januari 2011 verzetten in zwart geklede aanhangers zich in Egypte tegen de conservatieve Moslimbroederschap. Ook in de Verenigde Staten is de beweging aanwezig bij betogingen, vooral die tegen militaire inmenging in het Midden-Oosten.

De activisten die met ijzeren staven zwaaien, behoren tot de harde kern, zegt De Wolf. ,,Zij hebben eerst een flinke portie ideologische scholing gehad, voor ze zijn toegelaten tot de organisatie. De harde kern is het ene jaar groter dan het andere, maar het gaat nooit om enorme aantallen.''

Opgehitst

Op Facebook heeft het Zwarte Blok bijna 20.000 volgers. Voor het begin van de G20-top had Duitsland 8.000 activisten in de smiezen die naar Hamburg wilden komen om geweld te gebruiken. Maar het is moeilijk om te achterhalen hoeveel mensen deel uitmaken van het Zwarte Blok.

Bij grootschalige betogingen als die tijdens de G20-top, richt de beweging zich op actievoerders die uit zichzelf niet gauw geweld gebruiken, maar dat wel doen als ze voldoende worden opgehitst, zegt De Wolf. ,,Zie het als een soort emotionele besmetting. De politie schiet met traangas en waterkanonnen, waardoor de boosheid bij de relschoppers toeneemt. Andere actievoerders laten zich meeslepen.''

