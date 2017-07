Winkelketen smokkelde eeuwenoude kleitabletten als 'tegels' uit Irak

Volgens het label zaten er 'tegels' in de kisten die vanuit het Midden-Oosten werden bezorgd bij de Amerikaanse winkelketen Hobby Lobby. In werkelijkheid ging het om zeer waardevolle eeuwenoude kleitabletten met spijkerschrift, gesmokkeld vanuit Irak.

Gisteren maakte justitie in de VS bekend een deal te hebben gesloten met Hobby Lobby over de grote smokkelzaak. Het bedrijf, dat vooral decoratie- en hobbymaterialen verkoopt, geeft alle 5500 'historische objecten' terug en betaalt een boete van 3 miljoen dollar.

De kisten vol met kleitabletten, met spijkerschrift dat stamt uit de tijd dat Irak nog Mesopotamië heette, en afdrukken van amuletten werden in 2010 en 2011 vanuit de Verenigde Arabische Emiraten en Israël naar meerdere vestigingen van Hobby Lobby in de VS verzonden. De president-directeur van het bedrijf was de spullen een jaar eerder zelf in de Emiraten gaan bekijken. Ondanks de waarschuwingen van een adviseur dat het mogelijk om geroofde stukken van historische plekken in Irak zou kunnen gaan, telde Hobby Lobby-baas Steve Green 1,6 miljoen dollar neer voor de spullen.

Schimmige rekeningen

Er waren talloze 'rode vlaggen' die het bedrijf had moeten zien, stelt de Amerikaanse justitie. Zo moest het geld worden overgemaakt naar bankrekeningen van zeven verschillende personen en werd er meerdere keren een ander verhaal verteld over de herkomst van de tabletten. Uiteindelijk werden de historische stukken naar de VS verscheept met labels als 'keramische tegels' en 'kleitegels'. Als afkomst werd Turkije vermeld. Dat ging zeker tien keer goed, daarna sloeg de Amerikaanse douane aan op de verzendingen en greep in.

,,Amerikaanse bedrijven en personen moeten waarheidsgetrouw opgave doen van de spullen die ze invoeren, zodat de douane kan voorkomen dat cultureel erfgoed ons land binnenkomt", stelt een justitiewoordvoerder.

Hobby Lobby: evangelische christenen

Steve Green en Hobby Lobby promoten in de VS al jaren het evangelische christendom. Het bedrijf heeft, naast de decoratie-outlets, een keten van christelijke boekwinkels en heeft films over Bijbelse thema's gemaakt.

De tabletten en amulettenafdrukken waren dan waarschijnlijk ook niet voor de verkoop, maar zouden worden tentoongesteld in onder meer musea. Het verzamelen van de spullen past bij 'de passie van het bedrijf voor de Bijbel', aldus Green in een verklaring. Hij gaf ook toe fouten te hebben gemaakt 'omdat we nieuw waren in deze wereld en de complexiteit van een dergelijke aankoop niet overzien hebben'.

De VS geeft de wetmatige eigenaren van de tabletten zestig dagen de tijd om zich te melden. Ook de Iraakse overheid kan de spullen claimen.

Volledig scherm Een van de door Hobby Lobby gekochte kleitabletten met spijkerschrift. © US Department of Justice