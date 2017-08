Witte Huis wordt opgeknapt terwijl Trump in Trump-resort verblijft

De Amerikaanse president wordt op zijn zomerverblijf vergezeld door zijn nieuwe stafchef, John Kelly. Zijn adviseurs noemen het uitstapje een 'werkvakantie'. Trump zou verschillende vergaderingen gepland hebben met medewerkers en parlementsleden. Tijdens zijn presidentscampagne had Trump kritiek op de vakanties en golfuitjes van zijn voorganger Barack Obama. Hij beloofde zelf als president waarschijnlijk geen vakantiedagen te nemen. De Democraten noemden Trumps reis vrijdag al hypocriet omdat de president twee weken gelden nog zei: 'Ik vind eerlijk gezegd dat we deze stad niet moeten verlaten tot er een zorgverzekeringsplan is.' Die wet is er niet gekomen.



Traditiegetrouw gaan Amerikaanse presidenten er tijdens de zomer een tijdje tussenuit. Bij Obama en Bill Clinton was Martha's Vineyard een favoriete vakantiebestemming. Het is niet duidelijk of Trump in New Jersey ook vrij neemt of hoe hij die vrije dagen doorbrengt. Trump heeft in New Jersey een resort dat alleen toegankelijk is voor leden. Sinds zijn aantreden heeft hij er al vier weekends doorgebracht. Een lokaal televisiestation liet zaterdag een filmpje zien waarop te zien is hoe Trump bruiloftsgasten groet.