Woede om ‘Nazi-optocht’ op Taiwanese middelbare school

Een school in Taiwan heeft voor oproer gezorgd nadat het ‘voor de grap’ een Nazi-optocht heeft gehouden, inclusief SS-uniformen, hakenkruizen en Hitlergroeten. De school heeft inmiddels een publieke verontschuldiging aangeboden en de directeur is opgestapt. Het is niet het eerste incident in Azië waarbij respectloos om wordt gegaan met de geschiedenis van de Holocaust.

Foto’s van de optocht werden verspreid via social media. Leerlingen van de Hsinchu Kuang Fu school in Hsinchu Stad waren voor de gelegenheid uitgedost in militaire uniformen. Om hun arm de rode Nazi-vlag, die ook prijkte op de banieren in hun handen. Voorop reed een geknutselde tank met daarin een ‘officier’ die de Hitlergroet bracht.

Respectloos

Nationale en internationale organisaties reageren geschokt. Het Israëlische Economische en Culturele Instituut in Taipei laat in een statement weten dat ze het incident ,,betreurenswaardig en stuitend” vindt. Het instituut roept de Taiwanese autoriteiten op tot het geven van betere lessen over de geschiedenis van de Holocaust.

De Taiwanese President noemt het ,,extreem respectloos naar het Joodse volk” en zegt dat het de ,,onwetendheid over de geschiedenis” aan het licht brengt. Vergelijkbare incidenten in Thailand, Indonesië en Zuid-Korea laten zien dat het een probleem is dat zich in heel Azië afspeelt. Onwetendheid en onverschilligheid zijn hier niet de enige verklaringen voor. ,,Aziaten hebben een andere nationale herinnering aan de Tweede Wereldoorlog", zegt Elliot Brennan van het Amerikaanse Instituut voor Veiligheid- en Ontwikkelingsbeleid tegen CNN.

Japanse bezetting

Logo Volledig scherm © EPA ,,De Holocaust heeft voor Aziaten een andere historische betekenis dan voor Europeanen”, aldus Brennan. In Azië draait de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog vooral om de agressie van de Japanners, die meerdere Aziatische landen hebben bezet. Daarom wordt er op scholen volgens hem maar weinig tijd besteed aan onderwijs over de Holocaust.



Brennan legt uit dat Aziaten Nazi-kledij eerder associëren met de punkcultuur dan met de historische betekenis ervan. De dragers ervan ,,zijn onwetend over de historische betekenis”, aldus de onderzoeker.



Popsterren

Recente incidenten onderschrijven deze culturele betekenis. Zo werd producent Sony Music slechts twee maanden geleden nog bekritiseerd nadat de Japanse meisjesband Keyakizaka46 zich uitdoste in militaire uniformen die erg veel op SS-uniformen leken. Twee jaar terug gebeurde hetzelfde met de Koreaanse meisjesband Pritz, die zwarte overhemden droeg met een rode vlag om de arm. Van alle Aziatische landen is Thailand echter het meest extreem. Daar is Nazi-kleding heuse mode geworden onder jongeren.

