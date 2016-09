Youtuber kan 5 jaar cel krijgen voor Pokémon Go in kerk

Frauderende Franse minister Cahuzac voor de rechter

15:17 Na jaren van uitstel is vandaag in Parijs het strafproces begonnen tegen Jérôme Cahuzac, de voormalige Franse minister van Budget. De socialist, die onder president François Hollande de Franse staatsbegroting in zijn portefeuille had, kwam in 2013 in opspraak toen uitlekte dat hij een geheime bankrekening in Zwitserland had.