Youtuber uit vliegtuig gezet omdat hij Arabisch spreekt of onrust stookt?

Een video van Youtube-ster Adam Saleh heeft voor veel ophef gezorgd. In het filmpje claimt hij dat hij uit een vliegtuig van Delta Airlines wordt gezet omdat hij Arabisch spreekt. Na veel tumult over het incident klinken inmiddels steeds meer geluiden dat hij met opzet paniek heeft gezaaid in het vliegtuig.

Logo Volledig scherm Screenshot Adam Saleh © Facebook/Adam Saleh

,,Jongens, we spreken een andere taal in een vliegtuig en nu worden we eruit gezet”, begint de video. Adam Saleh, bekend Youtube-pranker met meer dan 2 miljoen volgers, filmt hoe hij door het cabinepersoneel het vliegtuig uit wordt geëscorteerd. ,,Jullie zijn racisten”, roept hij. Passagiers lijken niet onder de indruk. Ze zwaaien opgelucht dat hij het vliegtuig verlaat. ,,Dag!”

Provocatief gedrag

Delta Airlines heeft in een statement verklaard dat Saleh en zijn vriend en mede-Youtuber 'Slim' de vlucht verstoorden met hun provocatief gedrag. Minimaal twintig passagiers hebben volgens Delta geklaagd over de jongens die onrust aan het stoken waren, waarna ze verwijderd zijn.

Het filmpje is inmiddels meer dan 35 miljoen keer bekeken en heeft voor veel ophef gezorgd. Mensen reageerden in eerste instantie verontwaardigd op het incident. Inmiddels zijn er echter steeds meer passagiers naar voren gekomen die uit de doeken doen wat er werkelijk is gebeurd.

Geschreeuw

,,Hij was niet aan de telefoon", vertelt een man op Reddit, die twee rijen achter Saleh zat. ,,Hij was gewoon in het Engels aan het praten met zijn vriend. Hij probeerde hem te overtuigen iets in het Arabisch te roepen, wat hij vier keer deed. Na de tweede keer reageerden een paar mensen geërgerd of hij op kon houden. De jongens filmden de reacties van passagiers op hun geschreeuw, waarschijnlijk voor Youtube."

Ook andere passagiers vertellen hetzelfde verhaal: de jongen schreeuwde vier keer iets in het Arabisch met een gebalde vuist in de lucht. Na meerdere verzoeken te stoppen met het storende gedrag, werden de jongens verwijderd.

Misbruik

Twitteraars reageren verbolgen over Salehs hoax. Dit is niet de eerste keer dat hij dit gedaan heeft. Eerdere video's, met vergelijkbare incidenten, zijn nep gebleken. Zo heeft hij een paar jaar geleden gefilmd hoe hij, gehuld in Islamitische kledij, door de politie in New York wordt aangesproken. ,,Racisme door de NYPD", kopte hij. Later bleek dat de politieagent een betaalde acteur was. Saleh probeerde zichzelf er nog uit te redden door te zeggen dat het een dramatisering was van waargebeurde incidenten.