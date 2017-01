Zeker 23 doden door brand op boot met toeristen

Het vuur ontstond volgens de politie waarschijnlijk door kortsluiting in een generator, vlak nadat de ferry de haven van Muara Angke had verlaten. ,,De cabine stond ineens vol dikke rook'', zei een overlevende, die met 31 lotgenoten in een ziekenhuis moest worden opgenomen. ,,De passagiers raakten in paniek en renden naar het dek om drijvende voorwerpen in het water te gooien. Het vuur sloegen plotseling razendsnel om zich heen toen een plek was bereikt waar brandstof is opgeslagen.''