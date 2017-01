Zeker 27 doden bij gevangenisgeweld in Brazilië

Verscheidene slachtoffers zijn zondag onthoofd gevonden toen veiligheidstroepen het complex binnentrokken en de betrekkelijke orde herstelden.



Het geweld barstte volgens Braziliaanse media gisteren aan het eind van de middag los in de staatsgevangenis van Alcaçuz bij Natal, de grootste in de deelstaat Rio Grande do Norte. Voor de gewelddaden begonnen, zouden onbekenden wapens over de muur van het complex gegooid hebben. De strijd bleef beperkt tot twee panden waar leden van bepaalde bendes apart werden gehouden.



Drugsbendes

Het dodental werd aanvankelijk geschat op tien, maar bleek later fors hoger te liggen. Een goed ingevoerde bron zei niet uit te sluiten dat meer dan dertig mensen om het leven zijn gekomen. Hij vroeg om anonimiteit omdat het forensisch onderzoek nog in volle gang is.



Sinds het begin van dit jaar zijn bij onlusten in Braziliaanse gevangenissen in het noorden van het land meer dan honderd mensen omgekomen. Drugsbendes waarvan de grootste ooit zijn ontstaan binnen gevangenismuren, strijden om de macht in de drugscriminaliteit. Onderdeel van de conflicten zou de opkomst van een noordelijke drugsbende zijn. Bovendien zijn de gevangenissen in Brazilië overvol. Volgens de autoriteiten zijn er ongeveer 650.000 gevangenen en maar 350.000 cellen. De gevangenis van Alcaçuz heeft capaciteit voor 620 gedetineerden terwijl er 1150 vast zitten.