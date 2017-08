Zeker 29 migranten verdronken nadat ze overboord waren gezet

Tindermatch na drie jaar getreuzel op reis naar Hawaï, maar is het liefde?

9 augustus Drie jaar lang stuurden twee Amerikaanse studenten elkaar berichtjes via Tinder. Nooit kwam het tot een ontmoeting. Totdat televisiezender ABC ze uitnodigde tijdens een live televisieshow, waarop de datingapp de tortelduifjes op een romantisch reisje stuurde naar Hawaï. Die reis is inmiddels achter de rug. Maar of het liefde voor het leven is tussen de twee is nog de vraag.