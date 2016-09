Zeker 31 doden na ketelexplosie in Bangladesh

Assad bezoekt moskee in heroverde voorstad Daraya

9:37 De Syrische president Bashar al-Assad is vandaag in het openbaar verschenen ter gelegenheid van het islamitische offerfeest, het Eid al-Adha. De president was aanwezig bij en gebedsdienst in een gehavende moskee in Daraya, een zuidwestelijke voorstad van Damascus.