Zeker 60 doden door overstromingen Peru

Straten staan blank en rivieren zijn overstroomd. Een noodsituatie is uitgeroepen in de helft van het land. Vooral in het noorden van Peru is de situatie ernstig. Het budget voor noodsituaties is met 3 procent verhoogd door de regering. Het extra geld gaat naar zowel herstelwerkzaamheden als reddingsacties.



Peru maakt zich ondertussen op voor nog een maand overstromingen, die worden veroorzaakt door het natuurverschijnwel El Niño. Hierdoor warmt het zeewater een stuk sneller op dan normaal. Dat zorgt voor regenbuien.