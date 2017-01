Zeker dertig doden na instorten Iraans flatgebouw

Video Hulpdiensten: veel doden in skihotel Italië door lawine

11:36 In een hotel in Midden-Italië zijn vermoedelijk veel doden gevallen door een lawine als gevolgen van aardbevingen. Dat zeggen reddingswerkers die bij het hotel zijn. De hulpverleners weten nog niet hoeveel slachtoffers er precies zijn. In het hotel zaten 27 mensen, waaronder twee kinderen. Er is inmiddels één dode geborgen. Er zijn voor zover bekend geen Nederlanders betrokken.