'Zeker duizend Rohingya-moslims afgeslacht in Myanmar'

Apartheid

De situatie van de ongeveer 1,1 miljoen Rohingya in het Aziatische land, het vroegere Birma, doet sinds oktober vorig jaar sterk denken aan een vorm van Apartheid. Myanmar ontzegt deze religieuze minderheid alle burgerrechten en bestempelt ze als illegale immigranten uit Bangladesh. Schokkende, niet-geverifieerde videobeelden tonen het recente geweld tegen de Rohingya. Onafhankelijke berichtgeving uit het conflictgebied in het noordwesten is vrijwel onmogelijk: het leger van Myanmar heeft de toegang tot deze regio geblokkeerd.

Opvallend is de positie van Aung San Suu Kyi. Als voorvechter van mensenrechten oogstte zij veel bewondering. In 1991 werd ze zelfs onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede. Tegenwoordig is ze één van de leiders van de Myanmarese regering. Ook al heeft ze formeel geen zeggenschap over het leger, toch wordt ze in het Westen fel bekritiseerd vanwege de vervolging van Rohingya in haar land.



Wel komt er hulp van buitenaf. Een schip met ruim tweeduizend ton aan voedsel en hulpgoederen is door de Maleisische regering gestuurd om de Rohingya te ondersteunen. Het overwegend islamitische Maleisië is zeer kritisch op de manier waarop Myanmar de moslim-minderheid behandelt.