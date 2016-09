Zeker elf doden bij bomaanslag in Bagdad

De winkels in het winkelcentrum waren op het moment van de aanslag nog open omdat het Offerfeest voor de deur staat. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken vielen er in het winkelcentrum geen slachtoffers.



Islamitische Staat (IS) eiste de aanslag op via pro-IS accounts op Twitter en ook via eigen persbureau Amaq. De terreurbeweging zegt dat de eerste explosie werd veroorzaakt door een zelfmoordenaar met een bomvest. De tweede ontploffing kwam door een auto vol explosieven. IS had het voorzien op sjiitische moslims.



In juli vond in de wijk Karrada een zware aanslag plaats waarbij 300 doden vielen. In diezelfde wijk werden vorige week opnieuw minstens zeven mensen gedood bij een aanslag.