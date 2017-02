Zeker elf doden bij bomaanslag Pakistan

Een man reed met een motor in op het publiek toen de bom afging. Honderden apothekers demonstreerden tegen nieuwe aanpassingen van een wet over de verkoop van drugs, vertelt Zaheer Abbas, een lokale politieagent. Volgens hem kwamen onder meer twee agenten om het leven. De demonstratie werd gehouden voor het regeringsgebouw van de provincie Punjab. ,,Het lijkt erop dat het een zelfmoordaanslag was, maar het onderzoek is nog in volle gang'', zei een politiewoordvoerder.



De aanslag was live op televisie te zien. Er was een luide knal te horen, waarna er rook en vuur te zien was. Mensen renden weg en sommigen droegen gewonden met zich mee. ,,We konden niet begrijpen wat er gebeurde'', vertelt Tufail Nabi tegenover het lokale Geo News TV. ,,Het was alsof er een groot gebouw in elkaar stortte.''