Zeker honderd doden bij luchtaanvallen Noord-Syrië

In de stad Idlib kwamen ten minste 58 mensen om het leven door meerdere luchtaanvallen. Meer dan 90 mensen raakten gewond, onder wie vrouwen en kinderen. In de Syrische stad werd een markt getroffen bij bombardementen die vermoedelijk door Rusland werden uitgevoerd.



In Aleppo kwamen volgens waarnemers 42 mensen om het leven door aanvallen van gevechtsvliegtuigen.



Staakt-het-vuren

De Verenigde Staten en Rusland bereikten eerder op de dag juist een akkoord over een wapenstilstand in Syrië. Het staakt-het-vuren gaat maandag in en moet het voor humanitaire organisaties mogelijk maken hulp te verlenen in alle belegerde gebieden, waaronder de zwaar getroffen stad Aleppo.



De oppositie in Syrië gaf eerder aan sceptisch te zijn over het akkoord, omdat het de regering in Damascus in de kaart zou spelen. Syrië zou tijdens de wapenstilstand de tijd krijgen om zijn troepen te verplaatsen.