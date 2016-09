Zeker negen doden bij explosie Bagdad, IS eist aanslag op

De aanval vond plaats in de buurt van de plaats waar in juli nog een bom ontplofte. Die ontploffing staat met 324 dodelijke slachtoffers te boek als de zwaarste aanslag ooit in de Iraakse hoofdstad tot nu toe.



Het voertuig, een bestelwagen gevuld met explosieven, ontplofte maandag (lokale tijd), en veroorzaakte volgens de politie brand in verschillende nabijgelegen winkels. Voorlopig is er volgens de politie sprake van negen dodelijke slachtoffers en minstens twintig gewonden.



IS eiste de aanslag op via persbureau Amaq, dat aan de terreurorganisatie verbonden is. Volgens Amaq had de persoon die de aanslag pleegde het voorzien op sjiitische moslims.