Zeker twee doden bij grote demonstraties Venezuela

Kabinet wil uitleg van ambassadeur Eritrea

0:47 Nederland ontbiedt vrijdag de Eritrese ambassadeur. Het kabinet wil opheldering over de Eritrese jeugdconferentie in Veldhoven van afgelopen weekeinde en andere pogingen Eritreeërs in Nederland te beïnvloeden, deelde minister Lodewijk Asscher (Integratie) woensdagavond aan de Tweede Kamer mee.