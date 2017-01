Zeker veertig doden door bar winterweer in Europa

Het aantal dodelijke slachtoffers door het barre winterweer in grote delen van Europa is opgelopen tot zeker veertig. In sommige landen daalt de temperatuur tot 30 graden onder nul.

In de zwaarst getroffen gebieden zijn noodteams van hulporganisaties aan het werk. Ze delen warme kleren, dekens en voedsel uit en verlenen medische zorg aan met name bewoners van vluchtelingenkampen, ouderen en daklozen.

Ook het Rode Kruis draait overuren. ,,Onze vrijwilligers zijn op de been van Turkije tot Noord-Europa waar de strenge winter een serieus gevaar vormt voor kwetsbare mensen'', zei Simon Missiri namens het Rode Kruis en de Rode Halvemaan. ,,We dringen erop aan binnen te blijven waar mogelijk en de weerberichten te volgen. Verder proberen we ervoor te zorgen dat de mensen een noodvoorraad hebben, zoals eten, water en zaklantaarns.''

Nooduitrusting

Volgens de laatste berichten zijn in het oosten van Oekraïne 24 mensen overleden ten gevolge van de kou. In Wit-Rusland en Polen vielen tien doden te betreuren. ,,Onze medewerkers hebben honderden chauffeurs geholpen die waren gestrand in de sneeuw. Als iemand toch de weg op moet dan is het raadzaam op de doorgaande routes te blijven en een nooduitrusting en een opgeladen telefoon mee te nemen.''

Volgens Missiri is er extra aandacht voor de asielzoekers en vluchtelingen die op verscheidene plaatsen in Europa al maanden onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven. ,,Het barre weer vergroot hun ellende en vormt een ernstige bedreiging''. Afdelingen van het Rode Kruis zijn momenteel het drukst in Griekenland, Servië, Macedonië, het zuiden van Italië, Bulgarije, Roemenië, Wit-Rusland en Polen.

Van buitenwereld afgesneden

Griekenland werd afgelopen nacht verrast en bedolven onder een flinke lading sneeuw. Talloze dorpen op het platteland en eilanden in de Egeïsche Zee zijn van de buitenwereld afgesneden. Op veel plekken is de stroom uitgevallen, waardoor verwarmingen niet werken en er geen drinkwater is. Ook werken veel telefoonverbindingen niet. Veel scholen in het land blijven vandaag in ieder geval gesloten.