Zeker vier doden bij lawine in ski-gebied in Franse Alpen

Volgens de Britse krant Metro zijn twee mensen levend onder de sneeuw vandaan gehaald. Drie anderen zijn nog vermist. De plaatselijke autoriteiten zeggen echter dat er nog vijf mensen begraven liggen. Reddingwerkers hebben tegen de krant Le Dauphiné gezegd dat ze pessimistisch zijn over de kans de vijf levend terug te vinden.

In Tignes is het op het moment druk. Veel families gaan er heen tijdens schoolvakanties in diverse landen. De lawine van 400 meter breed vond plaats op een helling buiten de pistes.