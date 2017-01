Zelfmoordtruck doodt 10 mensen in Egypte

Weeshuizen vrezen slecht imago

6:01 'Aapjes kijken' bij kinderen die verplicht een liedje zingen, geld in de verkeerde zakken en kinderen die worden geronseld om als 'wees' te leven in een tehuis: deze praktijken keurt ook Theo Mariano van het kindertehuis in Pahsanten op Bali af. ,,Maar om nou alle toeristen op te roepen om nooit meer een weeshuis te bezoeken gaat me ook te ver. De goede moeten zo onder de kwaden lijden,'' vindt hij.