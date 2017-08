Zelfs radicalisering bij kleuters, leraren slaan alarm

Six Flags verwijdert omstreden vlag

5:32 De Six Flags-pretparken in de Amerikaanse staat Texas hebben dit weekend het rijtje vlaggen boven de hoofdingang vervangen. Eén van de Six Flags – Zes Vlaggen – die het pretpark zijn naam gaf is de Confederatievlag, een symbool dat omstreden is vanwege de link met het slavernijverleden.