Zelfstrikkende sneaker in november in de VS

De schoenen zijn eerst alleen te koop in de Verenigde Staten. Wie een paar wil, moet wel zijn best doen: de HyperAdapt 1.0-schoenen liggen maar in een beperkt aantal winkels.



De zelfstrikkende rage begon met deel twee van de trilogie van Back To The Future. Marty mcFly arriveert in de film in de toekomst (het jaar 2015) en moet zich kleden naar de huidige tijd. Hij krijgt het schoeisel aangemeten en schrikt op het moment dat de schoenen zich uit zichzelf strikken.



Ook in de film waren de schoenen van Nike, en hoogstwaarschijnlijk is dat ook de reden dat het sportmerk de schoenen ook nu zelf heeft uitgebracht. Het ontwerp lijkt daarnaast ook vrij veel op de schoenen die in 1989 te zien waren.



Algoritme

Het strikken werkt op basis van een algoritme dat bepaalt hoe strak de schoen moet zitten. Een lampje in de hiel van de schoen geeft aan of de schoenen genoeg zijn opgeladen. Zijn je schoenen leeg? Dan kost het drie uur om ze weer op te laden. Met opgeladen schoenen kun je zo'n twee weken lang de hort op, aldus Nike.