Zes aanhoudingen na massa-aanranding in Bangalore tijdens oud en nieuw

De politie ontkende tot vandaag dat de vrouwen seksueel geïntimideerd werden tijdens oud en nieuw en zei dat niemand aangifte had gedaan. Toch arresteerden ze vandaag zes mannen nadat verschillende video's van de aanrandingen verschenen op sociale media.



Argwaan

Zeker één vrouw heeft haar verhaal gedaan tegenover plaatselijke media. Chaitali Wasnick vertelde aan NDTV dat ze rond 1.30 uur naar huis ging toen twee mannen haar benaderden, wat argwaan bij haar opwekte. ,,Dus ik ging gewoon opzij en wilde ze voorbij laten gaan", zei ze. Een van de mannen betastte haar echter. ,,Ik verwachtte dat totaal niet, dus ik bevroor."



Wasnick zei verder dat niemand haar te hulp schoot en dat er geen politie in de buurt was, ondanks het feit dat de plaatselijke autoriteiten zeiden dat meer dan 1.500 politiemensen waren ingezet. Anderen vertelden dat ze zagen hoe vrouwen werden betast, werden aangerand en dat mannen ongepaste opmerkingen over hen maakten.



Westerlingen

Een plaatselijke politicus beweerde, nadat het nieuws bekend werd, dat de incidenten plaatsvonden omdat de vrouwen zich als westerlingen gedroegen. Hij impliceerde verder dat zij de aanvallen uitlokten met hun kleding. ,,Dan gebeuren dit soort dingen nou eenmaal", zei hij.



De zaak doet denken aan de massa-aanranding in Keulen. Daar werden vorig jaar tientallen vrouwen aangerand tijdens de viering van oud en nieuw. Het Indiase incident is een van velen in een reeks van zaken van seksueel geweld tegen vrouwen in India. Nadat in 2012 een vrouw aan ernstige verwondingen overleed na een groepsverkrachting in een bus werden de wetten op dit gebied aangescherpt.