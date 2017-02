Zeventig mensen onwel bij indoor kartbaan in België

Het voorval gebeurde vanavond tijdens een privé-evenement met zo'n 150 aanwezigen. Volgens de eerste berichten zou de afzuiginstallatie voor de uitlaatgassen niet goed hebben gewerkt. De burgemeester laat weten dat er een onderzoek is ingesteld naar de oorzaak van de vergiftiging. De slachtoffers zijn naar verschillende ziekenhuizen in de regio gebracht.



De gemeente Waver stelde het stedelijke rampenplan in werking. De slachtoffers werden overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving en hun families werden opgevangen.



Even voor middernacht werd het rampenplan weer opgeheven. ,,Alle personen werden geëvacueerd en geen enkel slachtoffer is nog in gevaar", zei Pigeolet op het moment dat het rampenplan buiten werking werd gesteld en het speciaal ingerichte crisiscentrum werd gesloten.

Coma

De symptomen van een koolstofmonoxidevergiftiging zijn hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken. Bij blootstelling aan heel hoge concentraties CO kan een onmiddellijke ademhalingsstilstand optreden. Slachtoffers kunnen het bewustzijn verliezen. Als ze niet tijdig geholpen worden, kunnen ze in coma raken, hersenschade oplopen of overlijden.