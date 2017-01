'Zieke' agenten Brussel weer aan het werk

Fors minder migranten door Turkije-deal en maatregelen Balkanlanden

14:12 De vluchtingen- en migrantenstroom naar Europa, is in 2016 enorm afgenomen. Vorig jaar bereikten 364.000 mensen via zee Europa. Dat is twee derde minder dan in 2015. Dat heeft Frontex bekendgemaakt, een instantie die toeziet op bewaking van de Europese buitengrenzen.