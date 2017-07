Zieke McCain toch naar Washington om stem over zorgwet uit te brengen

Donald Trump heeft de afgelopen maanden alles uit de kast getrokken om zijn verkiezingsbelofte gestand te houden en de door de Republikeinen verguisde Obamacare zo snel mogelijk af te schaffen. Daarvoor is een meerderheid nodig in de Senaat, maar zijn voorstellen voor een nieuwe zorgwet konden tot nu toe op te weinig steun rekenen binnen zijn eigen partij. De stem van de 80-jarige McCain zou daarom wel eens de doorslag kunnen geven.



'17 jaar ellende'

Tijdens een toespraak maandag vanuit het Witte Huis, waarbij Trump zich liet omringen met families die volgens hem slachtoffer waren van het huidige systeem van zijn voorganger Barack Obama, zei Trump: 'De vraag voor elke senator, Democraat en Republikein, is of zij de kant zullen kiezen van de ontwerpers van Obamacare, die zo vernietigend zijn geweest voor voor ons land, of de kant van de vergeten slachtoffers.'



Vervolgens beweerde hij dat Obamacare 'al 17 jaar schade aanricht in de levens van onschuldige, hardwerkende Amerikanen'. Een verspreking, aangezien Obamacare pas 7 jaar bestaat.



De opvallende beslissing van McCain om ondanks zijn ernstige ziekte toch naar Washington te komen, doet vermoeden dat de Republikeinen er vertrouwen in hebben dat de stemming met zijn hulp succesvol kan zijn. McCain is binnen zijn eigen Republikeinse partij een van de meest uitgesproken critici van president Trump. Wel wordt verwacht dat hij zal stemmen voor het intrekken van Obamacare.