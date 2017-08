Zitblokkades in Marokko na groepsaanranding in bus

Vanavond rond 18.00 uur (lokale tijd) worden in diverse Marokkaanse steden zitblokkades georganiseerd om te protesteren tegen seksuele intimidatie. De vraag is wel hoeveel mensen echt durven komen, al is de commotie groot over de groepsaanranding van een verstandelijk beperkte vrouw in een bus in Casablanca. ,,Mensen zijn bang'', zegt organisator Chaima Lahsini.

Volledig scherm Op het filmpje is te zien hoe de tieners met ontbloot bovenlijf het meisje bepotelen in de bus in Casablanca. © Screenshot In de video is te zien hoe een groepje shirtloze tieners een huilende vrouw op klaarlichte dag hardhandig heen en weer duwt in een bus. Luid lachend raken de zes jongens haar intieme delen aan, zonder dat iemand lijkt in te grijpen.



Het filmpje zou al drie maanden geleden zijn gemaakt, zo meldt het directoraat-generaal voor de Nationale Veiligheid (DGSN). Pas afgelopen weekend is de video gelekt. Socialmediagebruikers reageerden over het algemeen verontwaardigd op de beelden, al wezen sommige mensen ook naar het slachtoffer dat de daden zou hebben uitgelokt.



Als reactie op het incident organiseert de Facebookgroep Al FAM (Feminists and Allies in Morocco) vandaag tussen 18.00 en 20.00 uur een zitblokkade. Aanvankelijk was het evenement vooral gericht op Casablanca, maar inmiddels hebben meerdere Marokkaanse steden het initiatief overgenomen. Zo zijn er protesten in Rabat, Agadir, Fez en Tanger.

Bang

Al FAM verwacht zo'n 400 à 500 deelnemers. Al is het lastig in te schatten, meent Chaima Lahsini, een van de organisatoren. ,,Mensen zijn bang om publiekelijk te protesteren of om mee te doen aan een zitblokkade. Zeker nadat de autoriteiten duidelijk hun macht toonden tijdens eerdere manifestaties, zoals van de al Hirak-beweging." Toen gebruikte de politie traangas tegen de betogers. Ook zijn veel leiders van de protestbeweging opgepakt.

Volgens Lahsini laat de groepsaanranding zien dat een protest tegen seksuele intimidatie in Marokko nodig is. ,,We worden beschouwd als prostituees en we worden dagelijks geconfronteerd met seksuele intimidatie, terwijl iedereen zich stilhoudt.''

تهاني براهمة ‎تهاني براهمة‎ updated the event photo in Sit-in en solidarité avec la victime du viol collectif ds le bus.

Slachtoffer

De daders van de groepsaanranding, zes jongens tussen de 15 en 17 jaar oud, zijn inmiddels opgepakt. Wie precies het slachtoffer is, blijft tot nog toe onduidelijk. Het DGSN liet maandag in een persbericht weten dat het zou gaan om de 24-jarige Imane. Ze is al meerdere keren verkracht en heeft een kind van vier.

In een interview met KifecheTV ontkennen echter zowel Imane als haar vader dat zij te zien zou zijn in de video, zo meldt marokko.nl. ,,De politie kwam om me te ondervragen, liet me de video zien en ik antwoordde dat de jonge vrouw die we op de beelden zien, niet mijn dochter is", zo stelt Imane's vader.

Nieuwsmedium Febrayer schrijft juist dat Imane's vader later zou hebben bevestigd dat het wel degelijk om zijn dochter ging. Verwacht wordt dat er bij de familie mogelijk sprake is van schaamte of repercussie, omdat Imane net als de daders in Sidi Bernoussi, een voorstad van Casablanca, woont.

Onderzoek

Er wordt ook volop gediscussieerd over de bewering dat niemand is opgestaan om het slachtoffer te helpen. Zo geeft busmaatschappij M'dina Bus aan dat ze niet kan bevestigen dat de buschauffeur niet heeft ingegrepen, ondanks dat dit op sociale media volop wordt gesuggereerd.