Zitvolleybalsters verliezen zinderend openingsduel

Oranje, dat pas twee weken voor de start van de Paralympics hoorde dat het mocht meedoen als vervanger van de wegens doping geschorste Russische ploeg, speelde vooral de eerste twee sets fantastisch. ,,Alles klopte. We speelden super, onze patronen werkten, de sfeer in de hal was geweldig. Die Oekraiense meiden wisten niet hoe ze het hadden'', zei aanvoerster Elvira Stinissen na afloop.



Ze had gelijk, maar moest ook toegeven dat de Nederlandse ploeg daarna instortte en de derde set met groot verschil prijsgaf. In de vierde set ging het lang gelijk op en kreeg de ploeg van de langs de kant fel meelevende, heen en weer rennende en juichende coach Pim Scherpenzeel op 24-23 zelfs een matchpoint. Dat werd niet verzilverd, Oekraïne maakte drie punten op rij en sleepte zo een beslissende vijfde set uit het vuur. Daarin was de kracht van de Europees kampioenen Oranje te machtig.



,,Dat we dat matchpoint niet maakten, was waardeloos'', zei Stinissen. ,,Maar dat we tegen zo'n sterke ploeg zo goed kunnen spelen geeft voor de komende wedstrijden tegen Canada (zondag) en Brazilië (dinsdag) wel vertrouwen.'' De eerste twee landen gaan door naar de halve finales.