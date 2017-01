'Zo goed als alles ging fout' bij eerste militaire actie Donald Trump

Bij de operatie van SEAL Team Six, dezelfde elite-eenheid die Osama bin Laden doodde, ging van alles fout. Het was de eerste operatie die door Trump zelf in gang was gezet en niet al door voormalig president Barack Obama. Doel was om belangrijke informatie te verkrijgen over mogelijke nieuwe terreuraanslagen, zo vertelde de ervaren militaire officier aan NBC News. Drie leiders van al-Qaeda zouden zijn uitgeschakeld.