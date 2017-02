Zo verovert een paarse, headbangende duif het internet

Weiler vertelt tegenover The Guardian dat ze de paarse dieren ontwierp toen ze wat duiven natekende op vakantie. ,,Duiven zijn zulke vreemde vogels. Ze hebben hele mooie gevlekte, glanzende veren. Maar ze waggelen rond, bewegen hun hoofd op en neer en bedelen om kruimels. Het zijn prachtige duiven, op het feit na dat ze uit prullenbakken eten.''



Weiler werd snel beroemd in Thailand dankzij haar trash bird. Afgelopen donderdag werd ze wakker met ontelbare notificaties. Daarnaast stond haar gezicht op websites van diverse media in Thailand. ,,Ik begreep het niet helemaal, maar het leek erop dat veel mensen mijn werk echt heel leuk vonden. Dat is een geweldig gevoel als artiest''.



Natuurlijk blijft de vraag wat de vogel nu precies betekent. Is het dier in de war, een fan van heavy metal of is er een andere reden dat hij zo beweegt? Volgens Weiler kan het allemaal, ,,of allebei tegelijk!'' ,,Of hij is blij en opgewonden... het is maar wat jij er in ziet.''