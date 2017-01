Zoektocht MH370 eindigt na drie jaar met meer vragen dan antwoorden

,,Ondanks alle moeite en het gebruik van de beste wetenschappen is het in de zoektocht niet gelukt om het vliegtuig op te sporen'', melden de Maleisische, Australische en Chinese autoriteiten gezamenlijk. Er is ruim 160 miljoen dollar gestoken in de zoektocht naar Boeing 777. In totaal is er 120.000 vierkante meter afgespeurd naar het neergestorte vliegtuig.



De verkeersministers prijzen de inspanningen van de onderzoeksteams en noemden de zoektocht een 'ongekende uitdaging'. ,,De aankondiging van vandaag is belangrijk voor onze drie landen, maar wat nog belangrijker is: de familie en vrienden van degenen aan boord van het vliegtuig. We nemen dan ook van deze gelegenheid gebruik om de herinnering aan hen die hun leven hebben verloren te eren en erkennen het enorme verlies gevoeld door hun geliefden, " verklaren de ministers. ,,We blijven hoopvol dat nieuwe informatie aan het licht zal komen en op een bepaald punt in de toekomst het vliegtuig zal worden gevonden."