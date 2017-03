Zorgen in Rusland over 'homoscène' in Beauty And The Beast

Rusland, een land dat bekendstaat als anti-LHBT, heeft een wet die het verspreiden van 'homopropaganda' onder minderjarigen verbiedt. Volgens de BBC zijn er meerdere Russische politici die Beauty And The Beast buiten de bioscopen willen houden omdat die tegen de in 2013 aangenomen wet indruist.



Vitaly Milonov, gemeenteraadslid in Sint Petersburg, zei in een verkaring dat de Disneyfilm 'schaamteloze zondepropaganda' bevat. Milonov was één van de mensen achter de 'anti-propagandawet', die bijvoorbeeld voorschrijft dat in het bijzijn van kinderen niet over homoseksualiteit mag worden gesproken.



De Russische minister van Cultuur Vladimir Medinsky heeft nog niet besloten of de film in de bioscopen zal verschijnen, maar heeft wel laten weten dat Beauty And The Beast zal worden onderzocht op homoseksuele beelden.



In een bioscoop in de Amerikaanse staat Alabama wordt de film in ieder geval zeker niet vertoond. De uitbaters lieten weten dat zij zich als christenen niet kunnen vinden in de inhoud van de film, die volgens de producent 'een verrassing voor koppels van hetzelfde geslacht bevat'.