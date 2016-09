Zorgen over Oost-Oekraïne vlak voor overleg met Poetin

Dictator Karimov is op sterven na dood

18:12 De Oezbeekse president Islam Karimov is op sterven na dood. Hij is een van de meest gevreesde dictators, maar houdt daarmee wel de militante moslims in Centraal Azië in toom. ,,Zijn dood betekent het einde van de politieke stabiliteit in de regio.''