Zuid-Afrika in de ban van vijf ontsnapte leeuwen

Video 'Palestijnse hongerstaker betrapt met koekjes en snoep in cel'

8 mei De aanvoerder van Palestijnse gedetineerden die in Israëlische gevangenissen in hongerstaking zijn gegaan, is stiekem gefilmd terwijl hij aan het eten was in zijn cel. Bronnen binnen de Israëlische gevangenisdienst zeggen tegen de krant Haaretz dat Marwan Barghouti in een val is gelopen.