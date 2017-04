Zuid-Afrikaanse politica onder vuur om tweets over kolonialisme

De politica schreef eerder deze maand op Twitter dat de nalatenschap van het kolonialisme 'niet alleen maar slecht' is. ,,Denk aan onze onafhankelijke rechters, infrastructuur, waterleidingen, etc.'', stelde de politica, die zo'n twee jaar geleden afzwaaide als DA-leider.



Veel Zuid-Afrikanen reageerden boos op de opmerkingen van Zille. ,,Het is een beetje als zeggen dat de Holocaust slecht was, maar dat de ingenieurs van Hitler fantastisch waren'', sneerde een beller naar een lokaal radiostation.



De huidige leider van de liberale oppositiepartij zit met de rel in zijn maag, omdat hij de DA aantrekkelijker wil maken voor zwarte kiezers. De partij wordt traditioneel gezien als een blank bolwerk en vreest dat het getwitter van Zille negatief kan uitpakken bij de komende verkiezingen.