Zuid-Korea wil meer F-35-gevechtsvliegtuigen

De grote kernproef die afgelopen vrijdag in Noord-Korea is uitgevoerd, heeft de spanningen op het verscheurde schiereiland weer opgevoerd. Het was de tweede proef in acht maanden tijd. De Noord-Koreaanse regering liet via de staatstelevisie ook weten dat Noord-Korea in staat is kernkoppen op ballistische raketten te plaatsen.



Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten waarschuwden vandaag dat het noorden op elk moment weer een kernproef kan doen. ,,Nu Noord-Korea in de afgelopen jaren hun nucleaire en militaire vermogens heeft uitgebreid, zijn wij onze bestaande plannen in het geval van een oorlog tegen het noorden aan het aanpassen," zei een militaire bron tegen Yonhap.



Militairen hebben er in Seoul op gewezen dat F-35 'stealth jets' erg moeilijk te traceren zijn door luchtafweerradars. Daarom kunnen de vliegtuigen relatief ongestoord in actie komen in het goed verdedigde luchtruim van Noord-Korea. De F-35 kan zo ingezet worden om commandocentra van de Noord-Koreanen uit te schakelen en om aanvallen uit te voeren op hooggeplaatste Noord-Koreanen.



Zuid-Korea heeft al veertig van deze toestellen besteld. Ze zouden vanaf 2018 inzetbaar moeten zijn. Nederland heeft de F-35, ook wel bekend als de Joint Strike Fighter, als opvolger gekozen voor de General Dynamics F-16. De Nederlandse regering is van plan om minimaal 37 vliegtuigen aan het arsenaal toe te voegen.