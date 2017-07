Zuid-Korea wil vredesgesprek met Noord-Korea

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in had tijdens de G20-top in het Duitse Hamburg eerder deze maand gezegd open te staan voor gesprekken met het regime in Pyongyang. De gesprekken moeten plaatsvinden in Panmunjom. In dit dorpje op de grens tussen de beide Korea's vonden in december 2015 de laatste vredesbesprekingen plaats met Moons voorganger.