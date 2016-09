Zürich beste stad om te wonen, Amsterdam op plaats 11

Mysterie rond 'vallende man' 9/11 nog altijd niet opgelost

0:16 Het is een van de meest iconische beelden van de aanslagen van 11 september 2001 in New York. Maar vijftien jaar later is nog altijd niet duidelijk wie de man is, die zijn dood tegemoet valt nadat hij uit een van de ramen van de noordelijke toren van het WTC sprong.