Zus bruid tilt stervende labrador naar altaar

Huwelijksfotograaf Jen Dziuvenis legde vast hoe zus Katie Lloyd de ernstig zieke labrador naar het altaar draagt. Daarbij hield de fotografe het naar eigen zeggen niet droog. Haar zus en Charlie Bear waren vanaf 2002 onafscheidelijk en dus was het voor de Amerikaanse belangrijk dat de labrador op haar grote dag aanwezig was.



De hond had een speciale rol als getuige, maar was te zwak om zelf door het gangpad te lopen. Kelly was vastbesloten. ,,Het was maar een kort stukje, maar veel mensen zeiden dat ik Charlie moest laten liggen'', aldus Katie tegen ABC News.



Steroïden

,,Ik zei tegen iedereen 'Ik laat hem niet alleen', toen heb ik hem opgepakt en ben ik hem gaan dragen. Hij is best zwaar door alle behandelingen met steroïden. Iedereen gaf mij de ruimte'', schrijft Lloyd op Facebook bij de foto's die al duizenden keren zijn geliket en gedeeld.



Sommige mensen vragen zich af waarom de man naast Katie de zware hond niet draagt. ,,Het was mijn taak'', aldus Lloyd. ,,We hebben er wel om gelachen, maar ik moet de getuige verdedigen in deze kwestie.''



Emotioneel

De bruid werd erg emotioneel toen zij haar grote vriend zag naderen. ,,Ik zakte neer op mijn knieën en begon te huilen'', vertelt ze. ,,Toen ik zag hoe hij werd gedragen, besefte ik dat hij niet meer de Charlie was die hij wilde zijn.''



De 15-jarige labrador overleed een paar dagen na de ceremonie. ,,Het was een hele lieve hond die van iedereen hield. Ik voelde mij gezegend dat Charlie op mijn bruiloft was.''