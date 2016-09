Zwaargewonde Shelby (22) waarschuwt drankrijders vanuit ziekenhuisbed

,,Gelukkig kon ik op het allerlaatste moment nog een ruk aan mijn stuur geven, anders zou ik hier nu misschien niet zitten. Ik was nog nooit in mijn leven zo bang geweest. Ik herinner me nog dat er iemand uitstapte, toen ging het licht uit. Toen ik weer bijkwam, bleek het een ambulancier in opleiding te zijn. Hij praatte tegen me en hield me kalm tot de ziekenwagen er was. Ik was zelfs nog zo helder om het telefoonnummer van mijn moeder te geven, zodat ze haar konden verwittigen. Maar ik had pijn en was erg geschrokken'', vertelt ze Amerikaanse media.