Zwarte doos gecrasht legervliegtuig gevonden in Zwarte Zee

De zwarte doos, die in werkelijkheid oranje is om het terugvinden te vergemakkelijken, werd om kwart voor drie plaatselijke tijd (kwart voor vier Nederlandse tijd) gevonden.



17 meter diep

De FDR lag volgens het Russische ministerie van Defensie op 1,6 kilometer uit de kust op een diepte van 17 meter. Het apparaat wordt vandaag overgebracht naar Moskou voor verder onderzoek.



De Cockpit Voice Recorder (CVR), die de geluiden in de cockpit registreert en de gesprekken van de bemanning op de radiokanalen, is nog niet gelokaliseerd.



Twaalf lichamen

Tot nu toe zijn twaalf lichamen en 156 lichaamsdelen van slachtoffers geborgen, zo meldt het Russische staatspersbureau Ria-Novosti op basis van dezelfde bron. De oorzaak van de crash is nog niet bekend maar een terroristische aanslag wordt uitgesloten. Moskou houdt alle Toepolevs van het type TU-154 voorlopig aan de grond in afwachting van meer duidelijkheid over het drama. Onderzoekers verklaarden eerder dat ze uitgaan van een technisch mankement of van een menselijke fout.



Bij de vliegtuigcrash kwamen alle 92 inzittenden om het leven. Onder hen de leden van een geliefd militair koor dat zou optreden voor Russische militairen in Syrië. De Tupolev TU 154 stortte vlak net opstijgen van de luchthaven van Sotsji neer en was onderweg naar de Syrische kustplaats Latakia.