Zwarte man 'per ongeluk' gepenetreerd met wapenstok Franse politie

Hij zegt dat hij de agenten aansprak toen hij zag hoe één van hen een jongere in het gezicht sloeg tijdens een identiteitscontrole. Daarop, zo verklaart Théo, namen de agenten hem mee om de hoek en verkrachtten ze hem anaal met een telescopische gummiknuppel. Ze zouden ook op hem hebben gespuwd, hem in de geslachtsdelen hebben geslagen en hem 'neger' en 'hoer' hebben genoemd. De jongeman liep anale verwondingen op en raakte ook gewond in het aangezicht. Hij moest een spoedoperatie ondergaan wegens inwendige verwondingen. Het incident werd deels door een getuige oppgenomen. Frans binnenlandminister Bruno Le Roux kondigde afgelopen zondag aan dat de vier agenten werden beschuldigd van zware mishandeling en dat één van hen ook van verkrachting werd beschuldigd.

'Broek zakte vanzelf af'

De agenten beweerden dat de broek van Théo 'vanzelf afzakte' en dat hij per ongeluk gewond raakte. De nationale politie concludeerde op basis van een onderzoek dat het incident ernstig was, maar dat er geen sprake was van verkrachting vanwege het 'niet opzettelijke' karakter van wat de agenten deden. De onderzoekers erkennen dat de man anaal gepenetreerd werd, maar zeggen dat dit niet de bedoeling was.